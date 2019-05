Pokemon GO: Uxie, Mesprit e Azelf appaiono nei raid

Da tutto il mondo fioccano le segnalazioni della presenza di Uxie, Mesprit e Azelf. Grazie al tuo contributo, il mistero che avvolgeva questi Pokémon leggendari della regione di Sinnoh è stato finalmente svelato...

Il Professor Willow ha confermato che Uxie, Mesprit e Azelf sono apparsi in diverse aree geografiche del mondo, per cui gli Allenatori avranno la possibilità di sfidarli nei raid!

Orari e Date

Da oggi e fino alle 13:00 PDT di lunedì 27 maggio

Asia Pacifica : Uxie

: Uxie Europa, Medio Oriente, Africa e India : Mesprit

: Mesprit America e Groenlandia: Azelf

"Se hai proprio una fortuna sfacciata, potresti perfino incontrare questi rarissimi Pokémon leggendari allo stato selvatico nelle rispettive aree geografiche, anche dopo la fine dell’evento! Grazie per averci aiutato a identificare questi Pokémon leggendari appena scoperti in Pokémon GO. Continua la tua esplorazione e buon divertimento!"