Pokemon GO: vacanze natalizie all'insegna dei Viaggi Senza Tempo con la nuova Stagione

Dopo aver celebrato Halloween con i Party Play di Pokemon GO, gli studi Niantic si preparano per l'inaugurazione della nuova fase ingame del celebre videogioco mobile: eccovi tutti i dettagli sulla Stagione dei Viaggi Senza Tempo.

Gli sviluppatori di Pokemon GO invitano tutti gli Allenatori a festeggiare i Pokemon del passato della regione di Sinnoh con un giorno di raid che ha come protagonista Samurott di Hisui: "Solo il tempo potrà dirci quando Samurott di Hisui ritornerà, quindi non lasciatevi scappare questa opportunità mentre diamo il via alla nuova Season. Formate la vostra squadra e affrontate una sfida formidabile. Con gioco in gruppo, potrete avere un vantaggio assicurato durante l’evento speciale giorno di raid utilizzando il potenziamento di gruppo".

Il valzer delle sorprese previste da Niantic partirà ufficialmente alle ore 10:00 italiane di domani, venerdì 1 dicembre, contestualmente alla partenza ufficiale della Stagione dei Viaggi Senza Tempo di Pokemon GO: la nuova fase ingame si protrarrà per tutte le vacanze di fine anno, per poi giungere a conclusione l'1 marzo del 2024.

In calce alla notizia trovate l'approfondimento realizzato dalle fucine digitali di Niantic per aggiornarci sulle attività che avranno luogo nel corso di questa fase stagionale di Pokemon GO.