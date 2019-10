Pokemon GO: la versione beta di Niantic Wayfarer sarà presto disponibile

Niantic Labs annuncia il prossimo entrata in Beta di Niantic Wayfarer, strumento che permetterà agli allenatori di Pokemon GO di esaminare proposte per Pokestop e Palestre, aiutando gli sviluppatori a decidere nuovi luoghi di aggregazione.

Di seguito il comunicato stampa ufficiale: i giocatori che risultano idonei in alcuni Paesi possono continuare a inviare proposte di Pokéstop in Pokémon GO. Nel corso delle prossime settimane, Wayfarer verrà distribuito a una parte della base giocatori. Rimanete sintonizzati sui nostri canali Niantic per avere ulteriori aggiornamenti riguardanti la distribuzione e la disponibilità future di questo nuovo strumento.

Speriamo che l'introduzione di Wayfarer ci aiuti nel nostro continuo impegno nel creare un'esperienza coinvolgente per tutti e che dia ad Allenatori come voi l'opportunità di contribuire al mondo di Pokémon GO. Grazie per le avventure che vivete insieme a noi e, come sempre, andiamo!