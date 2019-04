Pokémon GO: la versione cromatica di Meltan torna per un periodo limitato!

Niantic ha annunciato che presto tornerà Meltan in versione cromatica in Pokémon GO! Questo mostriciattolo raro e misterioso, come ben sapete, appare solo all’apertura del pacco sorpresa. Dalle 22:00 di mercoledì 24 aprile alla stessa ora del 5 maggio, se sarete fortunati potreste incontrare la versione cromatica del Pokémon Bullone!

Per ottenere il pacco sorpresa, indispensabile per la cattura di Meltan, bisogna trasferire un Pokémon da Pokémon GO a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! per Nintendo Switch. A partire dal 24 aprile, inoltre, il tempo d'attesa tra l'apertura dei pacchi sarà ridotto da sette a tre giorni, aumentando così le vostre possibilità di catturare Meltan. Si tratta senza dubbio di un'occasione da non perdere. I Meltan cromatici, infatti, potranno anche evolvere in Melmetal cromatici!

Prima di salutarvi, ricordiamo che il protagonista del prossimo Community Day, che si svolgerà domenica 19 maggio, sarà il Pokémon fuoco Torchic! Nell'attesa che compaiano i Meltan cromatici, invece, potete dedicarvi all'evento Uova a GoGo, incentrato sui mostriciattoli baby Pichu, Smoochum e Magby.