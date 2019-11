Pokémon GO: la versione Cromatica di Meowth è ora disponibile

Come ormai ben saprete, Pokémon GO ha da poco ricevuto un aggiornamento incentrato sul Team Rocket, grazie al quale è possibile creare un particolare oggetto e sfidare alcuni membri della malvagia fazione. Per celebrare queste novità, i creatori del titolo per smartphone e tablet hanno anche introdotto una nuova creatura.

Parliamo della versione Cromatica (Shiny) di Meowth, il Pokémon simile ad un felino che accompagna Jesse e James del Team Rocket nelle loro missioni ai danni di Ash e dei suoi amici. Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, non vi è una grande differenza dal punto di vista estetico tra la versione normale e quella cromatica del Pokémon, sebbene quella appena introdotta abbia un valore decisamente maggiore. Niantic ha anche aumentato le possibilità di imbattersi in creature solitamente abbinate al Team Rocket come Koffing ed Ekans, di cui potrete quindi ottenere la versione cromatica con maggiore facilità (lo spawn rate delle loro versioni Shiny è però invariato).

Gli sviluppatori hanno confermato una maggiore presenza di Pokémon legati al team anche nei Raid, anche se non sono state diffuse maggiori informazioni in merito. Per quanto riguarda invece i raid di livello 5, è ancora Cobalion il Pokémon da affrontare. Tra le altre novità troviamo poi la presenza delle versioni Ombra presso i PokéStop del Team Rocket delle seguenti creature: Sandshrew, Bellsprout, Magnemite, Porygon e Wobbuffet.

Vi ricordiamo che le modifiche al gioco resteranno attive fino al prossimo giovedì 14 novembre 2019 alle ore 22:00 italiane.

Sapevate che la modalità multigiocatore online Buddy Adventure sta per arrivare in Pokémon GO?