Pokémon GO: vestiti esclusivi gratis con i nuovi codici di dicembre

Anche questo mese Niantic ha condiviso nuovi codici promozionali relativi a Pokémon GO, utili a ottenere gratuitamente varie risorse ed elementi cosmetici. Come sempre, il tempo a disposizione dei giocatori per usufruire di queste iniziative è limitato, quindi il nostro consiglio è di affrettarvi nel caso in cui siate interessati alle seguenti ricompense.

Cappellino e Maglietta Samsung : KUAXZBJUTP3B7

: KUAXZBJUTP3B7 Giacca e Maschera Verizon: LRQEV2VZ59UDA

Ricordiamo che il metodo di immissione dei codici varia a seconda del vostro dispositivo. Se giocate a Pokémon GO tramite un sistema operativo Android, vi basterà raggiungere il negozio interno all’applicazione (lo trovate tappando sull’icona della Poké Ball) e scorrere verso il basso, fino al campo in cui inserire i codici alfanumerici. Per quanto riguarda invece gli utenti in possesso di iOS, il procedimento è meno immediato e dovrà necessariamente svolgersi via browser web, dopo essersi collegati alla giusta sezione del sito ufficiale di Niantic.

Eravate a conoscenza del fatto che Pokémon GO rimarrà attivo per altri dieci anni? Ecco tutto quello che dovrete sapere prima di prendere parte alla Giornata dell’Aroma, l’evento di Pokémon GO che si terrà domenica 5 dicembre 2021. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una guida per il Mega Raid di Mega Steelix su Pokémon GO.