Pokémon GO: al via l'evento mondiale dedicato ai Pokémon di prima generazione

Come promesso pochi giorni fa, quest'oggi è iniziato in Pokémon GO un nuovo evento su scala globale dedicato ai mostriciattoli di prima generazione della regione di Kanto.

La comparsa del Pokémon misterioso Mew ha attirato i Pokémon originariamente scoperti nella regione di Kanto. Questi mostri classici potranno essere incontrati molto più spesso a partire da oggi 10 aprile fino al 17 aprile. I giocatori avranno quindi l'occasione perfetta di guadagnare una medaglia d'oro di Kanto e di completare il Pokédex di Kanto. In più, alcuni Pokémon come Aerodactyl e Snorlax appariranno nelle Lotte Raid in tutto il mondo.

Incontrando e catturando più Pokémon della regione di Kanto, tutte le azioni verranno ricompensate con il doppio delle caramelle. Quindi, non solo si ha l'opportunità di catturare Pokémon che non si vedono spesso in giro, ma anche la possibilità di registrare le loro evoluzioni nel Pokédex. Durante questo evento, saranno disponibili anche dei pacchi contenenti Raid Pass. Questi pacchi permetteranno di sfidare molti potenti Pokémon scoperti nella regione di Kanto.

Vi ricordiamo che Pokémon GO può essere scaricato gratuitamente sui dispositivi mobili iOS e Android. Lo sapete che c'è una sorpresa speciale in serbo per chi accumula 7 timbri?