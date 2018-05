Pokemon GO: al via il nuovo evento dedicato a Aerodactyl e ai mostri di tipo Roccia

Allenatori di Pokemon GO, una nuova ricerca è pronta per essere vissuta durante un ricchissimo evento speciale! A partire da questo momento esclusive ricerche sul campo saranno disponibili con interessanti premi, tra cui la comparsa nelle Lotte Raid di Pokémon come Aerodactyl.

Durante tutto l'evento, i Pokémon selvatici di tipo Roccia come Geodude, Lileep e Nosepass compariranno con maggiore frequenza. Ci saranno anche incentivi per esplorare il territorio: il vostro Pokémon compagno guadagnerà caramelle 4 volte più velocemente durante tutto l'evento!

Inoltre, riceverete punti esperienza extra facendo girare i Dischi foto presso i Pokéstop o le palestre, fino a 10 volte la quantità normale se è la prima volta che incontrate un Pokéstop o una palestra unici! La fortuna aiuta gli audaci, Allenatori, prendete quindi parte a questa avventura prima che finisca il 5 giugno. Preparatevi e iniziate la vostra avventura!