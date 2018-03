Pokemon GO: al via un nuovo evento dedicato alla ricerca di Mew

Con un nuovo post pubblicato sul proprio sito ufficiale,ha annunciato l'arrivo di un nuovo evento di: nell'arco di questa settimana potremo aiutare il Professor Willow nelle sue ricerche, concentrate questa volta sulle tracce di

Una serie di enigmatici eventi sta accadendo in tutto il mondo e il Professor Willow sta reclutando Allenatori che lo aiutino a scoprire se possono essere ricondotti al misterioso Mew. I compiti di ricerca diventeranno disponibili per gli Allenatori di tutto il mondo durante questa settimana.

Esistono due tipi di ricerca a cui i giocatori di Pokemon GO potranno contribuire: la ricerca sul campo e la ricerca speciale. I compiti della ricerca possono essere raccolti nei pressi dei PokéStop, ottenendo nuovi incarichi come la scoperta e la cattura di determinati Pokémon o la partecipazione alle lotte. La ricerca speciale, invece, potrebbe essere richiesta dal Professor Willow in persona, con la promessa di nuove scoperte e altre novità.

Entrambi i tipi di ricerca offriranno varie ricompense ogni giorno, tra cui diversi elementi utili e anche incontri con alcuni Pokémon. Tali compiti, inoltre, avranno diversi livelli di difficoltà: più impegnativo sarà il compito di ricerca, più prezioso sarà il premio che si riceverà in cambio.

Infine si potrà ricevere un timbro al giorno completando almeno una ricerca sul campo e, non appena ottenuti sette timbri, raggiungere una scoperta per ricevere premi ancora più importanti. Sarà perfino possibile incontrare un Pokémon Leggenda (magari lo stesso Mew?).

Ricordiamo inoltre che il nuovo evento Uova a Gogo include nuovi Pokemon Shiny da catturare (Togepi, Togetic, Wobbuffet, Magmar e Magby).