Pokemon GO: al via il nuovo evento Ricerca Mirata di Feebas

È il momento di mettere alla prova le tue abilità con una ricerca sul campo di Pokemon GO in cui potrai osservare da vicino una particolare specie di Pokémon: la ricerca mirata! Anche se a prima vista Feebas potrebbe non fare una buona impressione, scoprirai che c’è una marea di cose da imparare su questa creatura...

Fai girare il disco foto dei Pokéstop della tua zona per ricevere missioni di ricerca sul campo che culmineranno con un incontro con Feebas. E con un pizzico di fortuna, potrai persino incontrare la sua versione cromatica! Ecco tutte le informazioni:

Orari e date

Europa, Medio Oriente, Africa e India: il 19 gennaio 2019 dalle 10:00 alle 13:00 UTC (GMT +0)

America e Groenlandia: il 19 gennaio 2019 dalle 11:00 alle 14:00 PST (GMT -8)

Asia Pacifica: il 20 gennaio 2019 dalle 12:00 alle 15:00 JST (GMT +9)

Potrai ricevere le missioni della ricerca mirata facendo girare i dischi foto presso i Pokéstop. Al termine di ogni missione, la tua ricompensa sarà un incontro con Feebas. E chissà che non ci scappi l’incontro con un Feebas cromatico! I Feebas si spostano rapidamente durante la ricerca mirata, quindi sarà fondamentale fare qualche passeggiata. Inoltre, se hai iniziato la ricerca mirata nella fascia oraria dell’evento, potrai completarla quando vuoi. Ricorda che per ricevere nuove missioni di ricerca sul campo e incontrare il maggior numero di Feebas possibile dovrai visitare più Pokéstop.