Pokémon GO: al via oggi 23 marzo il Community Day di Treecko!

Allenatori, preparatevi! Come ampiamente preannunciato, oggi 23 marzo si svolgerà un nuovo Community Day di Pokémon GO, questa volta interamente dedicato al mostriciattolo di terza generazione Treecko!

Attenzione, però! C'è un importante cambio di programma. A differenza di quanto avvenuto in passato, il Community Day odierno si svolgerà dalle 15:00 alle 18:00. Durante le ore programmate il Pokémon geco apparirà con maggior frequenza del normale, così avrete l'opportunità di catturarne a bizzeffe. Inoltre, se riuscirete a farlo evolvere in Grovyle e successivamente in Sceptile entro un'ora dalla fine dell'evento, quest'ultimo conoscerà la mossa esclusiva Radicalbero, che non sarà possibile conoscere in nessun altro modo.

Per facilitarvi la caccia, Niantic vi riserverà un paio di imperdibili bonus. Durante il Community Day le incubatrici saranno il quadruplo più efficaci, consentendovi di far schiudere le uova quattro volte più velocemente, mentre le esche avranno una durata di tre ore, tempo sufficiente a coprire l'intero evento.

In bocca al lupo! Prima di lasciarvi ai preparativi per il Community Day, vi ricordiamo che durante l'evento Equinozio di Primavera sono approdati in Pokémon GO tre nuovi mostriciattoli: Solrock, Lunatone e Oddish. Il prossimo weekend, invece, Giratina tornerà nei Raid di tutto il mondo!