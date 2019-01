Pokémon GO: Community Day di Totodile al via oggi, tutti i dettagli

Allenatori, oggi 12 gennaio si svolgerà in Pokémon GO il primo Community Day del 2019! Il protagonista assoluto dell'evento odierno è Totodile, mostriciattolo di tipo Acqua di seconda generazione proveniente dalla regione di Johto.

Dalle ore 11:00 alle ore 14:00, i Totodile appariranno allo stato selvatico con molta più frequenza del solito. Se riuscirete a farlo evolvere in Croconaw e poi in Feraligatr entro un'ora dal termine del Community Day, quest'ultimo imparerà la potente mossa esclusiva di tipo Acqua Idrocannone. Quest'abilità sarà disponibile solo per i Feraligatr catturati o che si sono evoluti nel corso di quest'evento. Durante le ore programmate, inoltre, potrete beneficiare di ben due bonus: i moduli esca dureranno tre ore, mentre le Uova messe nelle incubatrici si schiuderanno quattro volte più velocemente.

Non ci resta che augurarvi buona fortuna! Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la prossima settimana vi aspetta un altro evento, la Ricerca mirata di Feebas. Facendo girare il disco foto dei Pokéstop della vostra zona, riceverete delle missioni di ricerca sul campo che culmineranno con un incontro con Feebas. L'evento si svolgerà sabato 19 gennaio dalle 11:00 alle 14:00.