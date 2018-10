Pokemon GO: al via oggi l'evento Psicomania dedicato alle creature Psico

Come annunciato da Niantic Labs, a partire dalle 22:00 oggi inizierà un nuovo evento di Pokemon GO chiamato Psicomania, durante il quale gli Allenatori potranno incontrare numerosi Pokemon di tipo Psico come Abra, Baltoy e Natu.

Le continue apparizioni del potente Mewtwo nei Raid hanno portato non portato diversi scossoni nel mondo di Pokemon GO. Il crescendo di attività legate ai Pokemon di tipo Psico sfocerà in un nuovo evento a tema chiamato Psicomania, che avrà luogo dalle 22:00 italiane di oggi (5 ottobre) fino allo stesso orario del 14 ottobre 2018.

Durante l'evento, i Pokemon di tipo Psico appariranno con una frequenza maggiore del normale, permettendo agli allenatori di catturare numerosi esemplari di creature come Abra, Natu e Baltoy. Nello stesso periodo, anche le missioni di ricerca sul campo si concentreranno sui Pokemon di tipo Psico, con la possibilità di incontrare la versione cromatica di Drowzee.

Intanto ricordiamo che Niantic Labs ha annunciato la data e tutti i dettagli del prossimo Community Day di Pokemon GO, dedicato al Pokemon di tipo Acciaio-Psico Beldum.