Pokémon GO: al via oggi il Festival dell'Acqua con tanti bonus speciali

Niantic ha appena annunciato che dalle ore 22:00 di oggi 7 giugno fino al medesimo orario del 21 giugno si svolgerà il Festival dell'Acqua in Pokémon GO.

I mostriciattoli selvatici di tipo Acqua come Magikarp e Wailmer appariranno più frequentemente, mentre alcuni fortunati allenatori potrebbero perfino incontrare un raro Shellder nella forma Cromatica per la primissima volta durante l'evento. In aggiunta, fino alle ore 22:00 del 21 giugno saranno disponibili i compiti di ricerca sul campo con i Pokémon di tipo Acqua.

Oltre al maggior numero di apparizioni di Pokémon di tipo Acqua in tutto il mondo, gli allenatori potranno ottenere anche il triplo di Polvere di stella per la cattura di Pokémon di tipo Acqua. In più, Uova da 2 km faranno schiudere Pokémon come Totodile, Mudkip e Corphish: sarà possibile ottenere il doppio di Caramelle e Polvere di stella per ogni Uovo che si schiude. Inoltre, nelle Lotte Raid ci saranno potenti Pokémon di tipo Acqua per tutta la durata del festival, che vanterà il ritorno del Pokémon Leggendario Kyogre. Sfidandolo e sconfiggendolo durante l'evento si avrà l'opportunità di incontrare la sua forma Cromatica.

Ricordiamo che Pokémon GO può essere scaricato gratuitamente su dispositivi mobili Android e iOS. Pochi giorni fa, il titolo in realtà aumentata ha superato gli 800 milioni di download. Il prossimo Community Day si svolgerà il 16 giugno e avrà per protagonista Larvitar!