Pokémon GO: al via oggi il nuovo evento Ricerca mirata di Feebas!

Oggi 19 gennaio si svolgerà per la prima volta in Pokémon GO una nuova tipologia di evento a tempo a limitato, in stile Community Day: stiamo parlando della Ricerca Mirata, che per l'occasione avrà per protagonista il mostriciattolo di tipo Acqua Feebas!

L'evento si svolgerà dalle ore 11:00 alle ore 14:00: durante le ore programmate siete invitati a far girare il disco foto dei Pokéstop della vostra zona per ricevere missioni di ricerca sul campo che culmineranno con un incontro con Feebas. I più fortunati tra voi potranno persino imbattersi nella sua versione cromatica.

Riguardo questa creatura, nel Pokédex è possibile leggere: "Le pinne di Feebas sono logore e sbrindellate fin dalla nascita. A causa di questo suo aspetto disordinato, il Pokémon è solitamente ignorato. È in grado di vivere in mare e nei fiumi". È debole ai danni di tipo Elettro ed Erba.

Tenete bene a mente che questi mostriciattoli si spostano rapidamente, per cui è molto probabile che dovrete camminare molto! Per fortuna, se inizierete la ricerca mirata nella fascia oraria dell’evento, potrete completarla quando volete. Per ricevere nuove missioni sul campo ed avere più opportunità di incontrare Feebas dovrete visitare più Pokéstop.

Non ci resta che augurarvi buona caccia! Cogliamo l'occasione per ricordarvi che in questi giorni i Pokémon della regione di Hoenn stanno apparendo con maggior frequenza del solito. Fino al 29 gennaio, inoltre, potrete affrontare il leggendario Kyogre all'interno delle Battaglie Raid.