Pokemon GO: al via Resa dei conti, nuovo evento dedicato ai Pokemon di tipo Lotta

Niantic Lab ha annunciato che Pokemon GO ospiterà un nuovo evento a partire da oggi: stiamo parlando di Resa dei conti, un nuovo evento battaglia dedicato ai Pokemon di tipo Lotta. Previsti anche una serie di bonus per tutti gli allenatori.

Come precisato dagli sviluppatori, durante questo evento i Pokemon di tipo Lotta appariranno più di frequente in natura: Resa dei conti prenderà il via alle ore 22:00 italiane del primo maggio, permettendo di incontrare più facilmente creature come Machop e Makuhita.

Fino al 14 maggio, inoltre, si potranno ricevere 2× bonus XP per le battaglie in palestra e per le battaglie Raid. In aggiunta, le Battaglie Raid ci premieranno anche con 3.000 punti Polvere di Stelle garantiti per la partecipazione, e almeno una caramella rara se si riesce a vincere.

Infine, eseguire diverse azioni all'interno della Palestre garantirà diversi bonus aggiuntivi come un moltiplicatore di Medaglie 2×, in modo da poter ricevere ancora più benefici in una palestra che visita più di frequente.

Parlando delle altre novità relative a Pokemon GO, ricordiamo che di recente sono arrivati i Raid Boss regionali, senza dimenticare il nuovo evento di ricerca dedicato a Zapdos e il prossimo Community Day incentrato su Charmender (in programma per il 19 maggio). Sapevate che è stato confermato l'arrivo dei Pokemon di quarta generazione in Pokemon GO?