Pokémon GO: un video spiega come sconfiggere Sierra utilizzando un solo Pokémon

In Pokémon GO è possibile ora affrontare la del Team Rocket e, se questa perfida allenatrice vi sta dando del filo da torcere, sappiate che esiste un semplice trucchetto attraverso il quale riuscirete a sconfiggerla utilizzando solo ed esclusivamente una creatura.

Per poter mettere in pratica questa tattica dovete avere nella vostra collezione almeno uno Scizor, Pokmon di tipo Coleottero che risulta essere molto efficace contro quelli utilizzati da Sierra. Non è necessario che il vostro Scizor sia di livello particolarmente alto e l'unico requisito davvero fondamentale per sconfiggere con successo il nemico è quello che possieda la mossa Forbice X, la quale si carica molto rapidamente ed è in grado di infliggere ingenti danni all'avversario. Se pensate che un solo Scizor non sia abbastanza e volete avere la certezza assoluta di buttar giù Sierra e i suoi Pokémon, potete sempre scendere in campo con due Scizor, così da non poter sbagliare.



Prima di lasciarvi al filmato in cui vengono spiegati nel dettaglio tutti i passaggi utili a sconfiggere Sierra con l'utilizzo di Scizor, vi ricordiamo che è stato appena aggiornato l'orario del Community Day di Pokémon GO in arrivo a gennaio 2020.