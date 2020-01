Pokémon GO: un video ci svela la toccante storia di un allenatore

In una sorta di video-documentario appena pubblicato sul canale ufficiale YouTube di Niantic è possibile apprendere la bellissima storia di Tommy, un giocatore inglese di Pokémon GO la cui vita è stata stravolta in positivo dal titolo in realtà aumentata.

Il giovane era infatti sovrappeso e infelice a causa del suo corpo e della mancanza di amici. Un bel giorno ha deciso di affrontare i propri mostri approfittando dell'uscita di Pokémon GO, titolo per smartphone e tablet appartenente ad una serie che apprezzava particolarmente sin dall'età di sei anni. Così facendo, Tommy ha iniziato a passeggiare per la città in cerca di mostriciattoli da catturare e si è reso conto che, giorno dopo giorno, le sue passeggiate erano sempre più lunghe e il suo peso continuava a diminuire facendolo sentire meglio. A dare un'ulteriore svolta alla sua vita è stato poi l'arrivo all'università, dove ha conosciuto alcuni membri della community Pokémon con i quali non solo ha iniziato a collaborare scrivendo per il loro sito, ma ha anche stretto un forte legame d'amicizia.

Insomma, ancora una volta i videogiochi dimostrano di essere capaci di influenzare positivamente i giovani a differenza dei soliti luoghi comuni secondo i quali giocare ai videogame isola e rende violenti.