Pokemon GO: Virizion arriva nei Raid Leggendari Livello 5

A partire da oggi Virizion farà la sua comparsa in Pokemon GO come parte dei Raid Cinque Stelle, ottenibile fino al 7 gennaio 2020. Di seguito tutti i dettagli sul Pokemon membro del trio Unima di quinta generazione.

"Virizion, il Pokémon Prateria, arriverà nei raid a cinque stelle! Si dice che questo Pokémon Leggenda di tipo Erba e di tipo Lotta confonda i suoi avversari con movimenti rapidi, quindi assicuratevi di avere pronte delle strategie di lotta prima di incontrarlo."

Virizion resterà disponibile fino alle 22:00 (ora italian) del 7 gennaio compreso, i Raid Livello Cinque richiedono ovviamente una buona dose di pazienza per essere superati oltre ad un team composto da almeno cinque persone. Una volta catturato Virizion potrete ricomporre la triade della Regione di Unima con Terrakion e Cobalion, anche loro apparsi recentemente in Pokemon GO.

Niantic Labs ha introdotto nelle scorse ore anche la nuova modalità Compagni d'Avventura di Pokemon GO presentata con un trailer live action che punta tutto sulla nostalgia. La prossima settimana partirà invece l'evento di Natale 2019 con Pikachu natalizio come ricompensa e altri bonus a tema festivo. Per il 2020 la compagnia ha in programma una nuova serie di aggiornamenti per quello che è ad oggi uno dei giochi Pokemon più apprezzati e popolari di sempre.