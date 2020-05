Pokémon GO: votazioni per i protagonisti dei Community Day di giugno e luglio

Dopo il successo dell'edizione di febbraio, gli allenatori saranno presto chiamati a votare per scegliere i Pokémon protagonisti dei Community Day di giugno e luglio in Pokémon GO.

Le preferenze verranno raccolte grazie ad un sondaggio che sarà attivo su Twitter dalle 03:00 di domenica 24 maggio alle 03:00 di lunedì 25 maggio. I candidati saranno Squirtle, Weedle, Sandshrew e Gastly. I due Pokémon che riceveranno il maggior numero di voti saranno i protagonisti dei prossimi Community Day: il primo in classifica apparirà in quello di giugno, il secondo in quello di luglio. I vincitori saranno annunciati poco dopo la fine della votazione.

Vi aspetta una decisione importante, dunque è giusto che abbiate tutte le informazioni sulle mosse esclusive a vostra disposizione.

Squirtle : fate evolvere Wartortle (la forma evoluta di Squirtle) in un Blastoise per imparare l'attacco di tipo Lotta Forzasfera;

: fate evolvere Wartortle (la forma evoluta di Squirtle) in un Blastoise per imparare l'attacco di tipo Lotta Forzasfera; Weedle : fate evolvere Kakuna (la forma evoluta di Weedle) per ottenere un Beedrill che conosce l'attacco di tipo Terra Giravvita;

: fate evolvere Kakuna (la forma evoluta di Weedle) per ottenere un Beedrill che conosce l'attacco di tipo Terra Giravvita; Sandshrew : Sandshrew selvatico e sarà disponibile nelle Uova, Sandshrew di Alola sarà disponibile nei raid. Fate evolvere Sandshrew o Sandshrew di Alola in uno Sandslash o Sandslash di Alola per conosce rel'attacco di tipo Spettro Ombrartigli;

: Sandshrew selvatico e sarà disponibile nelle Uova, Sandshrew di Alola sarà disponibile nei raid. Fate evolvere Sandshrew o Sandshrew di Alola in uno Sandslash o Sandslash di Alola per conosce rel'attacco di tipo Spettro Ombrartigli; Gastly: fate evolvere Haunter (la forma evoluta di Gastly) per ottenere un Gengar che conosce l'attacco di tipo Spettro Pugnodombra.

Per chi voterete? Ne approfittiamo per ricordarvi che tra le nostre pagine trovate una guida che vi spiega come catturare i Pikachu con i cappelli di Charizard, Umbreon, Rayquaza e Lucario.