Pokémon GO e i 'walking games' fanno bene al turismo

Niantic ha creato un vero e proprio genere con Pokémon GO, Harry Potter Wizards Unite ed Ingress, videogiochi che grazie all'utilizzo della realtà aumentata, richiedono ai propri utenti di camminare e recarsi in luoghi reali e fisici. Sorprendentemente, tale caratteristica ha aiutato anche il turismo.

L'azienda ha infatti annunciato che le proprie app hanno fruttato circa 250 milioni di dollari alle casse delle città in cui sono stati organizzati raduni. Tali avvenimenti infatti richiamano milioni di persone da tutto il mondo, come dimostrano i dati snocciolati dal colosso.

Niantic nel 2019 ha organizzato 77 eventi dal vivo in 32 nazioni, ai quali hanno partecipato oltre 2.7 milioni di persone, camminando per 6.5 milioni di chilometri complessivamente. Persone che ovviamente si recano in bar, ristoranti, alberghi, e visitano le strutture locali, e che dunque fanno bene all'economia della città ospitante, dal punto vista del turismo.

In questo senso, le città che hano guadagnato di più sono Chicago, negli Stati Uniti, con circa 120 milioni di Dollari, Montreal (Canada) con 71 milioni e Dortmund (Germania) con 54 milioni. Insomma i giochi come Pokémon GO fanno bene alla salute perché ci costringono a camminare, ma anche alle casse dei paesi che ne ospitano gli eventi. Un win-win che forse non tutti si aspettavano.

A proposito dell'app di Niantic, sono iniziate su Pokémon GO le celebrazioni per il Capodanno Cinese. Da oggi inoltre potrete votare per scegliere il protagonista del Community Day di Febbraio Pokémon GO.