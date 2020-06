Pokemon GO: Weedle protagonista del Community Day di giugno

Niantic Labs ha annunciato che il protagonista del Community Day di giugno 2020 di Pokemon GO sarà il Pokemon millepiedi Weedle mentre a luglio sarà la volta di Gastly, il Pokemon Gas.

Il prossimo Community Day si terrà sabato 20 giugno dalle 11:00 alle 17:00 (ora locale), in questa occasione Weedle selvatico apparirà con maggior frequenza, anche in versione Shiny/Cromatica. Fate evolvere Kakuna durante l'evento o fino a due ore dopo per ottenere un Beedrill che conosce Giravvita. Scattate alcune foto durante il Community Day per ricevere una sorpresa, inolte sarà disponibile un'offerta che comprenderà MT attacco caricato fuoriclasse, 30 Ultra Ball, 3 Pezzi Stella e 3 aroma.

Bonus

Il triplo di polvere di stelle da cattura

L'aroma attivato durante l'evento durerà per tre ore

Il Pokémon compagno con un livello di affiatamento Ottimo compagno o superiore vi porterà oggetti utili, come le Poké Ball

Niantic fa sapere poi come non sia prevista alcuna diretta per il Community Day di giugno, inoltre gli sviluppatori mandano un messaggio a tutti gli allenatori di Pokemon GO: "quando giocate a Pokémon GO, ricordatevi di prestare attenzione all'ambiente circostante e di rispettare le norme dettate dalle autorità sanitarie locali. Gli eventi in programma potrebbero subire variazioni."