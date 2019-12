Pokemon GO: weekend di Raid Speciali con Lugia e Ho-Oh

Tornano i Raid Speciali di Pokemon GO: questo fine settimana Niantic Labs presenta una nuova serie di eventi Raid a Cinque Stelle con protagonisti i Pokemon Lugia e Ho-Oh, introdotti originariamente nel 1999 con Pokemon Oro e Argento.

"Lugia e Ho-Oh ritornano per un weekend di raid speciali! Lugia, il Pokémon di tipo Psico e Volante, e Ho-Oh, il Pokémon di tipo Fuoco e Volante, saranno entrambi disponibili nei raid! Durante l'evento, Lugia e Ho-Oh appariranno nei raid a cinque stelle."

Data e ora

Dalle 22:00 CET (1:00 P.M. PST GMT −8) di venerdì 20 dicembre 2019 alle 22:00 CET (1:00 P.M. PST GMT −8) di lunedì 23 dicembre 2019.

Nello stesso periodo, ricordano gli sviluppatori, anche Virizion arriva nei Raid Cinque Stelle di Pokemon GO, un gustoso antipasto in attesa dell'Evento di Natale al via il 24 dicembre che permetterà di trovare con notevole facilità Pikachu, Pichu e Raichu con cappello natalizio e altri Pokemon vestiti a festa.

Giusto in tempo per le festività di fine anno ha fatto inoltre il suo debutto la funzionalità Compagni d'Avventura di Pokemon GO, disponibile per tutti gli allenatori di livello 30 o superiore.