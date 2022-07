Pokémon GO x Leggende Pokémon Arceus: arriva anche Braviary di Hisui

Il team di Niantic è pronto ad aggiungere alcuni Pokémon di Hisui nel Pokédex di Pokémon GO, in occasione di un nuovo evento speciale battezzato Scoperte di Hisui.

A partire dalle ore 10:00 della giornata di mercoledì 27 luglio, gli Allenatori potranno trovare nel titolo mobile alcune aggiunte inedite. In origine, il cross-over con Leggende Pokémon: Arceus avrebbe dovuto vedere al centro della scena tre creature: il Growlithe di Hisui, il Qwilfish di Hisui e lo Sneasel di Hisui. Grazie ai risultati raggiunti dalla community in occasione dell'appuntamento con il Pokémon GO Fest di Seattle, un'ulteriore creatura è ora pronta ad aggiungersi ai festeggiamenti.

Con lo sblocco dell'Ultrabonus di Scoperte di Hisui, gli Allenatori potranno infatti imbattersi in Braviary di Hisui, che debutta nel gioco anche in versione Cromatica / Shiny. La creatura di tipo Psico/Volante sarà la protagonista assoluta di una speciale giornata di Raid, che si svolgerà dalle ore 11:00 alle ore 14:00 di domenica 31 luglio 2022. Sempre grazie all'Ultrabonus, l'evento Scoperte di Hisui, che si protrarrà sino al 2 agosto 2022, vedrà apparire nei Raid anche Unown S e Panpour. Ulteriori bonus coinvolgeranno la possibilità di ottenere Caramelle Rare XL e il 50% in più di Punti Esperienza grazie ai Raid.



In chiusura, vi ricordiamo che è stato annunciato l'esordio del nuovo oggetto Aroma Avventura Giornaliero in Pokémon GO.