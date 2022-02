Pokémon GO x Pokémon Sole e Luna: arrivano tutti i Pokémon di Alola!

Dopo aver unito gli Allenatori di tutto il mondo in occasione del Pokémon GO Tour di Johto, il titolo mobile a marchio Niantic è pronto ad accogliere una grandiosa novità!

In occasione del Pokémon Presents di domenica 27 febbraio, trasmesso in occasione del Pokémon Day 2022, è stato infatti condiviso un importante annuncio relativo alla declinazione mobile dell'immaginario Game Freak. Durante la diretta, è in particolare arrivata la notizia di un'imminente integrazione degli universi di Pokémon Sole e Pokémon Luna all'interno di Pokémon GO.

A partire dal prossimo martedì 1 marzo 2022, infatti, tutte le creature parte della regione di Alola realizzeranno il proprio debutto all'interno del gioco mobile. L'appuntamento sarà preceduto da una vera e propria invasione di Exeggutor di Alola all'interno del titolo, con gli Allenatori di Pokémon GO che potranno iniziare ad aggiungere la creatura al proprio Pokédex. Per introdurre questa gradita novità, il team di The Pokémon Company ha pubblicato anche un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Per chiudere in grande stile l'evento di Pokémon Presents, Game Freak ha pubblicato a sorpresa il primo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, che introdurranno la Nona Generazione di Pocket Monster entro la fine del 2022.