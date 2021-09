Pokémon GO X Settimana della Moda: arrivano Furfrou e i Cambi Forma, con tanti bonus

Dopo aver festeggiato il quinto anniversario di Pokémon GO e aver promosso il Community Day di settembre 2021, il team di Niantic è pronto a celebrare in-game anche la Settimana della Moda.

A partire dalle ore 10:00 di domani, martedì 21 settembre, e sino alle ore 20:00 di martedì 28 settembre, Allenatori e Allenatrici potranno prender parte alle iniziative pensate per la Fashion Week. Per l'occasione, Furfrou arriverà in Pokémon GO con diverse sembianze. Gli appassionati italiani, in particolare, potranno avere accesso alla Forma Selvatica, al Taglio Gentildonna, al Taglio Gentiluomo e al Taglio Diamante della creatura Game Freak. La nuova funzionalità Cambio Forma consentirà di modificare l'aspetto di Furfrou direttamente dallo spazio Pokémon, al costo di 25 caramelle Furfrou e 10.000 unità di polvere di stelle.



Per l'intera durata dell'evento dedicato alla Settimana della Moda, Butterfree, Sneasel, Blitzle, Smoochum, Kirlia, Shinx e Croagunk appariranno allo stato selvatico indossando dei costumi particolari. In aggiunta, gli Allenatori potranno accedere ad una nuova fase della storyline della Stagione del Pokémon Birba. Novità anche sul fronte delle competizioni: presso i Poké Stop sarà infatti possibile cimentarsi con delle sfide contro Allenatori e Pokémon alla moda. A completare l'offerta, troviamo una ricerca a tempo e nuovi oggetti di personalizzazione per il proprio avatar.