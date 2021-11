Pokémon GO x Ed Sheeran: concerto, Pokémon d'acqua e bonus gratis in arrivo!

Oltre a festeggiare il lancio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in Pokémon GO, gli Allenatori impegnati nel titolo mobile possono ora prepararsi ad un altro grande evento!

Dopo aver annunciato una speciale partnership tra Pokémon GO ed Ed Sheeran, il team di sviluppo del gioco mobile ha infatti offerto tutti i dettagli in merito...e non mancano le sorprese! Al centro dell'evento troviamo uno speciale concerto di Ed Sheeran, che sarà organizzato direttamente all'interno dell'app di Pokémon GO. Gli Allenatori potranno assistere allo spettacolo dalla sezione Novità del gioco, con l'appuntamento fissato alle ore 20:00 di lunedì 22 novembre 2021. Tra i brani parte della scaletta, saranno presenti alcuni singoli tratti dal nuovo album, oltre a "Perfect", "Bad Habits", "Overpass Graffiti", "Thinking Out Loud", "First Time" e "Shivers".



In aggiunta, Pokémon GO accoglierà uno speciale evento celebrativo, che prenderà il via con il concerto e si concluderà alle ore 22:00 del successivo martedì 30 novembre. Vista la particolare predilezione di Ed Sheeran per le creature di tipo Acqua, nel corso di questo periodo i giocatori potranno incontrarne alcune con particolare frequenza. In particolare: Totodile, Mudkip, Piplup e OShawott. I più fortunati potranno imbattersi anche in Froakie e in uno stiloso Squirtle con gli occhiali da sole! Quest'ultimo sarà inoltre la ricompensa per il completamento delle missioni di Ricerca sul Campo.



Non mancheranno infine le ricompense gratuite:

I giocatori potranno ottenere una felpa a tema per il proprio avatar, semplicemente riscattando il codice VVM87WGMMUZHTB8X;

Un pacco evento contenente un modulo esca, 20 Pokéball, 10 Baccalampon e 10 Baccananas;

Siete pronti a cantare con Ed Sheeran in Pokémon GO?