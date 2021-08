Pokémon GO: Zacian, Zamazenta e altri Pokémon di Galar in arrivo, ecco tutti i dettagli

Niantic ha svelato i dettagli sull'ultima parte dell'evento "Sblocco dell'ultrabonus" che si terrà in occasione del Pokémon GO Fest 2021. In Pokémon GO arriveranno per la prima volta i Pokémon della regione di Galar scoperti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

A quanto pare Hoopa continuerà a combinare guai anche nell'ultima parte dei festeggiamenti del Pokémon GO Fest 2021: questa fase sarà infatti caratterizzata dall'arrivo di due Pokémon Leggenda trovati per la prima volta nella regione di Galar, Zacian e Zamazenta. Insieme a loro appariranno anche Skwovet, Greedent, Wooloo, Dubwool e Falinks e con un po' di fortuna Meowth di Galar, Farfetch'd di Galar, Weezing di Galar e Stunfisk di Galar nella loro versione cromatica.

A partire dalle 10:00 di venerdì 20 agosto 2021 e fino alle 20:00 di martedì 31 agosto 2021 saranno inoltre disponibili altri bonus tra cui le divise delle regioni di Galar come oggetti avatar o gli sticker regalo esclusivi dell'evento. Tanti nuovi Pokémon compariranno anche nella prima settimana di Raid (dal 20 al 26 agosto) e nella seconda (dal 26 agosto al 1 settembre). Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Pokémon GO.

Intanto sembra che Niantic abbia deciso di sospendere i bonus introdotti con l'arrivo della pandemia di Covid, tra le proteste dei giocatori preoccupati per la variante Delta.