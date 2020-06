Pokémon GO: Zekrom sta per arrivare nei Raid a cinque stelle!

Quella di oggi si è rivelata una giornata memorabile per tutti gli Allenatori del mondo. Mentre Pokémon Spada e Scudo accoglievano l'espansione Isola Solitaria dell'Armatura e Zeraora nei Raid, sono stati annunciati in un colpo solo l'app Pokémon Smile e i giochi per Nintendo Switch Pokémon Café Mix e Pokémon Snap.

Non sono mancate novità neppure per Pokémon GO. Il gioco in Realtà Aumentata di Niantic non solo si prepara a dare il benvenuto alle Megaevoluzioni, ma anche a Zekrom all'intero dei Raid a cinque stelle!

Il leggendario Pokémon di tipo Drago ed Elettro si farà vivo nei raid di livello cinque dalle 22:00 di martedì 16 giugno fino alla medesima ora di martedì 7 luglio 2020. In più, ogni mercoledì si svolgeranno delle ore dei raid dedicate a questo Pokémon, secondo questo calendario:

Mercoledì 17 giugno 2020 dalle 18:00 alle 19:00

Mercoledì 24 giugno 2020 dalle 18:00 alle 19:00

Mercoledì 1° luglio 2020 dalle 18:00 alle 19:00

Zekrom si rivelerà un osso davvero duro, ma come tutti i Pokémon avrà delle debolezze. A questo proposito, vi consigliamo di preparare i vostri Pokémon che conoscono mosse di tipo Ghiaccio, Terra, Drago e Follett. E ricordate che potete sfidare Zekrom usando un biglietto raid da remoto!