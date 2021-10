Pokémon GO: la Zona Safari di Liverpool è stata un successo, c'era uno Snorlax gigante

Durante l'ultimo fine settimana si è tenuta a Liverpool la prima Zona Safari di Pokémon GO, evento che ha riscosso un grande successo tra gli appassionati, al punto da spingere Niantic a realizzarne un video celebrativo.

Nel corso dell'evento, che ha coinvolto anche i giocatori nel resto del mondo tramite la vendita di ticket virtuali, sono stati catturati quasi sei milioni di creature e sono stati percorsi 372.000 chilometri. A riunirsi sul posto sono stati invece circa 20.000 fan, i quali hanno potuto incontrarsi, scambiare Pokémon e godersi lo splendido setting creato dal team di sviluppo. Dalle foto possiamo vedere un enorme Snorlax gonfiabile e una serie di Pokéball, oltre a spazi allestiti per far giocare in sicurezza gli allenatori. Non mancavano poi animatori travestiti da Pikachu ed Eevee con i quali i giocatori hanno potuto scattare foto da condividere sui social e stand presso i quali acquistare merchandise di ogni genere.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra cos'è accaduto nel corso della prima Zona Safari, vi ricordiamo che Slowking di Galar arriverà con l'evento di Halloween di Pokémon GO. Si è inoltre concluso nel pomeriggio l'evento Ora del Pokémon in primo piano con protagonista Gothita.