Pokemon GO: tutte le Zone Safari del 2020 rivelate finora

Niantic Labs ha fissato le date e le location in cui verranno ospitate le Zone Safari di Pokemon GO della prima metà del 2020. L'evento arriverà anche in Italia per gli allenatori del nostro paese?

Le Zone Safari sono eventi speciali di Pokemon GO che permettono di ottenere uova, medaglie e Pokemon rari come Kangaskhan, Chansey, Larvitar e altre creature ancora. Per partecipare a una Zona Safari, tuttavia, è necessario trovarsi all'interno del paese che sta ospitando l'evento in quel dato periodo.

Niantic ha annunciato le date e i luoghi in cui verranno ospitate le prime Zone Safari di Pokemon GO del 2020. Le riportiamo di seguito:

Dal 6 al 9 febbraio 2020 a Taiwan

Dal 27 al 29 marzo 2020 a St. Louis (Stati Uniti, stato del Missouri)

Dal 17 al 19 aprile 2020 a Liverpool (Regno Unito)

Dall'8 al 10 maggio 2020 a Filadelfia (Stati Uniti, stato della Pennsylvania)

Nel momento in cui riportiamo la notizia, dunque, non è ancora stata fissata nessuna Zona Safari per l'Italia. Nella speranza che l'evento venga portato anche nel nostro paese, se per caso doveste trovarvi in una delle città elencate sopra nel periodo indicato, potrete cogliere l'occasioni per partecipare alla Zona Safari.

Parlando invece dei prossimi eventi di Pokemon GO, ricordiamo che sono state aperte le votazioni per il Community Day di febbraio 2020, e che è stato dato il via alle celebrazioni del capodanno lunare.