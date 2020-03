Pokémon a grandezza naturale? Il Pokédex a confronto con gli esseri umani!

Nel corso degli anni, il Pokédex che racchiude al suo interno tutte le conoscenze legate alle creature Game Freak è andato ad ampliarsi sempre di più, accogliendo al suo interno Poket Monster dalle caratteristiche più svariate.

Lungo otto diverse Generazioni Pokémon, i mostriciattoli tascabili si sono mostrati in sempre più declinazioni: dai piccoli Caterpie fino all'imponente Wailord. Ma quanto sono grandi in realtà tutte queste creature fantastiche in rapporto ad un comune essere umano? Per cercare di offrire una risposta a questo peculiare quesito, un utente giapponese ha realizzato un simpatico video in cui presenta una rassegna di Pokémon rappresentati in scala. Come di consueto, potete trovare il filmato in qeustione direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Restando in tema di possenti Pokémon, ricordiamo che le Terre Selvagge di Pokémon Spada e Pokémon Scudo hanno da poco visto modificarsi i set di creature protagoniste dei Raid. Gli eventi speciali in corso nella Regione di Galar ora offrono la possibilità di sfidare Snorlax in versione Gigamax, oltre a Machamp ed altre creature. Mentre proseguono le iniziative in-game, gli Allenatori attendono nuove informazioni in merito alla pubblicazione del Pass Espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che offrirà nuovi contenuti nell'arco di due diffrerenti espansioni.