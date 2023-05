Pokemon Home si aggiorna: arriva il collegamento a Scarlatto e Violetto con l'Update 3.0

È trascorso esattamente un anno dall'Update 2.0 di Pokemon Home e per l'applicazione di The Pokemon Company è giunta l'ora di accogliere le ricche novità di un nuovo 'aggiornamento maggiore', l'Update 3.0.

Il servizio cloud pensato per riunire tutti i Pokemon si evolverà presto con un Major Update che, come sottolinea Nintendo, introdurrà anche la compatibilità tra Pokemon Home e il Pokedex di Scarlatto e Violetto su Switch. Una volta connessi i giochi corrispondenti, sull'app di Pokemon Home sarà possibile trasferire i Pokemon da Pokemon Scarlatto e Violetto e portare nella regione di Paldea determinati Pokemon provenienti da altri giochi della serie.

Il teratipo dei Pokemon trasferiti in Scarlatto e Violetto dipenderà dal loro tipo: collegando Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto sarà inoltre possibile ottenere dei Pokémon speciali. Trasferendo un Pokémon da Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto a Pokémon Home per la prima volta, ogni Allenatore potrà ricevere uno Sprigatito, un Fuecoco e un Quaxly con abilità speciali tramite Dono Segreto nella versione di Pokémon Home per dispositivi mobile.

Tra le ulteriori novità dell'Update 3.0 di Pokemon Home, citiamola possibilità di convertire i punti Pokémon Home che si ricevono in base al numero di Pokémon depositati nei box in CL utilizzabili in Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto. Sapevate che inoltre che il Team GO Rocket sta invadendo con boss Pokemon Ombra le palestre di Pokemon GO nei nuovi Shadow Raids?