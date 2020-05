Pokémon Home si aggiorna: possibili scambi di Pokémon online, ma per poco tempo

L'applicazione mobile di Pokémon Home si è aggiornata alla versione 1.1.0, sia su dispositivi Android sia iOS. Con l'update, sono state introdotte alcune interessanti nuove feature.

Ad esempio, è ora possibile visualizzare le statistiche legate agli scontri online, grazie alla funzionalità Battle Data. Allo stesso modo, sono ora visibili le classifiche e l'elenco delle competizioni disponibili. Per festeggiare l'aggiunta di queste opzioni, il team di The Pokémon Company ha scelto di abilitare all'interno di Pokémon Home una caratteristica inedita.

Al momento, infatti, il servizio consente di effettuare scambi di Pokémon con tutti i giocatori presenti nella lista amici, semplicemente tramite Internet. Si tratta di una novità per Pokémon Home, che sino ad ora aveva consentito tale interazione solamente in modalità locale. Gli Allenatori interessati ad usufruire dell'upgrade dovranno tuttavia affrettarsi: la feature resterà infatti attiva solamente per un periodo di tempo limitato, che non è stato tuttavia illustrato nel dettaglio. Non è dunque al momento chiaro quando l'opzione di scambio dei Pokémon online sarà nuovamente rimossa dal servizio di Pokémon Home.



Restando in tema di Poket Monster, vi ricordiamo che nelle prossime settimane sarà possibile riscattare quattro Pokémon con Dono Segreto in Pokémon Spada e Scudo, mentre a inizio giugno vi sarà una giornata di manutenzione straordinaria per Pokémon GO.