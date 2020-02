Pokemon Home: come sbloccare e ottenere Magearna Colore Antico

Gli utenti di Pokemon Home che riescono a completare il Pokedex Nazionale possono ricevere un regalo speciale: una particolare variante di Magearna dal Colore Antico. Vediamo tutto quello che c'è da sapere per ottenerlo.

Quando depositate delle creature nei Box di Pokemon Home, queste vengono registrate nel Pokedex Nazionale, il quale terrà traccia di tutti i mostriciattoli che avete catturato e trasferito nei vari giochi della serie.

Completando il Pokedex Nazionale si riceverà in ricompensa Magearna Colore Antico, una particolare variante del Pokemon metallico introdotto nella settima generazione.

Per ottenere Magearna Colore Antico, dunque, è necessario completare tutte e 890 le voci del Pokedex Nazionale. Nel conteggio delle 890 creature i Pokemon Gigamax non vengono considerati, dunque non dovrete preoccuparvi di collezionare queste forme per raggiungere l'obiettivo.

Come ricevere e riscattare Magearna Colore Antico

Nel momento in cui riportiamo la notizia, diversi utenti che hanno già completato il Pokedex Nazionale stanno riscontrando alcune difficoltà nel riscattare Magearna Colore Antico. Se anche voi rientrate tra questi, potete provare ad aggiornare Pokemon Home su tutti i vostri dispositivi. Se la cosa non risolve il problema, potete provare la seguente procedura:

Da Pokemon Home per Switch, selezionate tutte le creature e sposatele di un box a sinistra

Riavviate la versione di Pokemon Home per smartphone e verificate la presenza del regalo

Se Magearna Colore Antico non è presente, tornate nell'applicazione per Switch, selezionate tutti i Pokemon e spostateli nuovamente di un box a destra

Riavviate di nuovo l'applicazione per smartphone e verificate la presenza del regalo

Se il problema continua a persistere, potete provare a ripetere il procedimento fino a quando non ottenete dei risultati.

Nel frattempo, se ancora siete impegnati a portarvi avanti con l'obiettivo di completare il Pokedex Nazionale, potrebbero tornarvi molto utili la nostra guida di Pokemon Home e la guida che vi spiega come trasferire le creature dalla Banca Pokemon a Pokemon Home.