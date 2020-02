Pokemon Home disponibile su Switch, iPhone e Android: link per il download

La nuova app Pokemon Home è ora disponibile per il download gratis su Nintendo Switch, smartphone iPhone e tablet iPad e dispositivi mobile con sistema operativo Android. Ecco link diretti per scaricare gratis l'applicazione.

Pokemon Home Download

Pokemon Home può essere scaricato da App Store, Google Play e Nintendo eShop, in quest'ultimo caso l'app non è ancora disponibile in Italia ma arriverà nelle prossime ore con l'aggiornamento settimanale.

Gestisci i tuoi Pokémon

Puoi trasferire in Pokémon Home qualsiasi Pokémon che sia apparso nei giochi della serie principale. Potrai anche trasferire determinati Pokémon dalla versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch alla tua copia di Pokémon Spada o Pokémon Scudo.

Scambia Pokémon

Se hai un dispositivo mobile potrai scambiare Pokémon con giocatori di tutto il mondo dovunque e in qualsiasi momento. Inoltre potrai scegliere tra diversi modi di fare scambi, ad esempio tramite Box misterioso o GTS!

Completa il Pokédex Nazionale

Trasferendo i tuoi Pokémon in Pokémon Home potrai completare il Pokédex Nazionale! Potrai anche consultare tutte le mosse e tutte le abilità.

Ricevi dei Doni Segreti

Potrai ricevere dei Doni Segreti rapidamente e in tutta comodità direttamente dal tuo dispositivo mobile!

Su Everyeye.it trovate anche la guida di Pokemon Home per imparare a sfruttare al meglio le potenzialità del software per archiviare, trasferire e scambiare facilmente i propri Pokemon.