Pokémon Home si evolve: l'Update 2.0 integra la compatibilità con Leggende Pokemon Arceus

Grazie all'aggiornamento 2.0.0 di Pokémon Home, The Pokemon Company introdurranno la compatibilità dell'applicazione con Leggende Pokemon Arceus e altri videogiochi ambientati nella dimensione fantasy di Pikachu e compagni.

In arrivo nelle prossime settimane su Switch e tutti i dispositivi iOS e Android supportati, l'Update 2.0.0 di Pokemon Home soddisfa le richieste degli Allenatori introducendo la compatibilità piena con i Pokedex e la progressione delle attività svolte dagli utenti di Leggende Pokémon Arceus, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.

Il supporto agli ultimi videogiochi a tema Pokemon rende accessibili tutti i servizi basati su cloud di Pokemon Home, andando così ad aggiungersi alla compatibilità con titoli come Pokemon Spada e Scudo, Pokemon Let's Go Pikachu ed Eeve e, ovviamente, Pokemon GO.

In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale dell'ultimo, atteso aggiornamento di Pokemon Home, in calce alla notizia trovate una galleria immagini che mostra alcune delle nuove funzionalità dell'Update 2.0.0 e dell'interfaccia in arrivo nell'app che si integrerà con i Pokedex di Leggende Pokemon Arceus, Diamante Lucente e Perla Splendente per Switch.