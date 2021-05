Pokémon Home: fan completa la collezione degli Shiny e riceve i complimenti da Mausuda

Nel corso delle ultime ore ha fatto il giro del mondo la notizia riguardante l'impresa compiuta da un allenatore di Pokémon, il quale è riuscito a completare l'intera collezione di creature nella loro versione Shiny.

L'utente Twitter kyudan_pokemon ha infatti pubblicato sul proprio profilo un breve video che lascia ben pochi dubbi: il suo Pokédex di Pokémon Home include solo ed esclusivamente mostriciattoli cromatici. Ciò significa che l'allenatore in questione ha deciso di catturare i Pokémon Shiny nei vari capitoli della serie Nintendo per poi trasferirli all'interno dell'applicazione, la quale funge da vetrina per il risultato raggiunto. Una simile impresa non poteva che impressionare l'intera community di appassionati e a complimentarsi con l'utente è stato persino Junichi Masuda, uno dei fondatori di Game Freak, il quale ha anche condiviso il filmato dell'utente su Twitter.

Prima di lasciarvi al tweet con la collezione dell'allenatore, vi ricordiamo che New Pokémon Snap ha già raggiunto il primo posto delle classifiche di vendita UK, battendo anche Returnal. A tal proposito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di New Pokémon Snap a cura di Francesco "Cydonia" Cilurzo.