Pokemon Home Guida: trasferimenti, scambi, Pokedex Nazionale, tutte le funzioni

Finalmente Pokemon Home è disponibile su Nintendo Switch e dispositivi mobile compatibili. In questa mini-guida vi spieghiamo come usare tutte le funzionalità del servizio, dal trasferimento delle creature agli scambi, passando per i doni segreti e il Pokedex Nazionale.

Con quali giochi è compatibile Pokemon Home? Che differenza c'è tra la versione gratuita del servizio e quella a pagamento? Quali funzioni sono disponibili su Nintendo Switch e dispositivi mobile, e come sfruttarle? Di seguito risponderemo a tutte queste domande.

Differenze tra servizio gratuito e a pagamento

Pokemon Home offre funzionalità gratuite e a pagamento. Le prime sono disponibili per tutti, mentre quelle a pagamento sono riservate agli utenti premium. Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro artico con tutti i dettagli su prezzi e servizi premium di Pokemon Home.

Giochi supportati da Pokemon Home

Di seguito elenchiamo tutti i giochi e le app attualmente supportate da Pokemon Home:

Pokemon Spada e Scudo (Nintendo Switch)

(Nintendo Switch) Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee (Nintendo Switch)

(Nintendo Switch) Banca Pokemon (Nintendo 3DS)

Segnaliamo che Pokemon Home sarà compatibile in futuro anche con Pokemon GO, in data ancora da precisare.

Come trasferire i Pokemon con Pokemon Home

Pokemon Spada e Scudo e Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee possono essere collegati alla versione di Pokemon Home per Nintendo Switch. Una volta eseguito il collegamento, sarete in grado di depositare o ritirare i Pokemon ottenibili in questi giochi.

Potrete inoltre trasferire le creature da Pokemon Let's Go a Let's Go Eevee e viceversa, o spostarli da questi due giochi a Pokemon Spada e Pokemon Scudo. Se trasferite un Pokemon da Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee a Pokemon Spada o Scudo, però, ricordate che non potrete più riportarlo nel gioco di provenienza!

Banca Pokemon e creature dei giochi Nintendo 3DS

Gli utenti premium possono spostare i Pokemon dei giochi Nintendo 3DS a Pokemon Home usando la Banca Pokemon. Le creature trasferite dalla Banca Pokemon a Pokemon Home, inoltre, non potranno più essere riportate nella banca. Per festeggiare l'uscita di Pokemon Home, la Banca Pokemon e il Poketrasferitore saranno disponibili gratuitamente per un mese a partire da febbraio.

Come scambiare i Pokemon con Pokemon Home

Grazie a Pokemon Home per i dispositivi mobile è possibile scambiare i Pokemon in qualunque momento e da qualsiasi luogo. Ci sono in tutto quattro modi per farlo:

Box prodigioso

I Pokemon depositati nel Box prodigioso possono essere scambiati con i giocatori di tutto il mondo, in qualsiasi momento, anche mentre non state usando Pokemon Home. Acquistando il servizio premium, inoltre, potrete scambiare un maggior numero di Pokemon in una sola volta.

GTS (Global Trade System)

Grazie al GTS potrete specificare quali Pokemon offrire per uno scambio e quali ricevere (è possibile indicare anche una creatura non presente nel vostro Pokedex Nazionale). Verrà quindi cercato un allenatore le cui richieste corrispondono ai vostri requisiti. Pure in questo caso, acquistando il servizio premium potrete scambiare un maggior numero di Pokemon in una sola volta.

Scambio di Gruppo

Lo scambio di gruppo consente di creare un gruppo virtuale per scambiare Pokemon con i giocatori che vi accedono. Ogni gruppo può ospitare fino a un massimo di 20 persone. Per aggiungere un po' di suspense, non potrete sapere quale Pokemon riceverete finché l'operazione non sarà stata completata. Lo scambio di gruppo è disponibile senza costi, ma sarete in grado di creare un gruppo solo disponendo del servizio premium.

Scambio con Amici

Lo scambio con amici permette di scambiare i Pokemon con gli allenatori presenti nella vostra lista amici di Pokemon Home. Segnaliamo che le funzioni relative all'aggiunta e alla gestione di amici non possono essere utilizzate da giocatori di età inferiore a 16 anni.

Pokedex Nazionale

Quando depositate delle creature nei Box di Pokemon Home, queste vengono registrate nel Pokedex Nazionale. Se il Pokemon che avete depositato può megaevolversi o gigamaxizzarsi, inoltre, verranno registrate anche le relative forme. Nel Pokedex Nazionale potrete vedere tutte le descrizioni dei Pokedex appartenenti ai vari giochi della serie, una soluzione molto comoda per raggruppare in un solo posto la vostra collezione.

Con la versione di Pokemon Home per dispositivi mobile, inoltre, potrete visualizzare anche le abilità di ciascun Pokemon e le mosse che può imparare.

La tua Home

Nella vostra Home sarete in grado di vedere ogni tipo di informazione su eventi o giochi collegati a Pokemon Home. Potrete modificare il vostro profilo usando degli adesivi, e ottenerne di nuovi portando a termine una serie di obiettivi.

Doni Segreti in Pokemon Home

È possibile ricevere i Doni Segreti nella versione mobile di Pokemon Home. Grazie a questa funzione potrete ricevere i Doni Segreti di Spada e Scudo, oltre ai regali di Pokemon Home come strumenti da dare ai tuoi Pokémon. Le creature rievute su Pokemon Home possono essere depositati direttamente in un Box dell'applicazione.

Sistema di Valutazione in Pokemon Home

Acquistando il servizio premium avrete accesso al sistema di valutazione, con il quale potete verificare la forza dei vostri Pokemon consultando tutte le loro statistiche. Una funzione molto utile per gli allenatori più competitivi.

Schermata delle Lotte in Pokemon Home

Nella versione di Pokemon Home per dispositivi mobile potrete controllare l'andamento delle Lotte Competitive e delle varie Gare Online di Pokemon Spada e Scudo, oltre a vedere le classifiche dei Pokemon protagonisti di queste lotte. Per farlo vi basta andare nella schermata "Lotte" per vedere i risultati di ogni Allenatore e scoprire quali sono le mosse usate maggiormente nelle competizioni.

Punti Pokemon in Pokemon Home

Man mano che depositerete le vostre creature, guadagnerete dei punti Pokemon Home che potrete convertire in PL (Punti Lotta) da usare nei giochi Pokemon della serie principale, in modo da potenziare la vostra squadra.

Funzioni di Pokemon Home disponibili su Switch e mobile

In base alla versione di Pokemon Home che state usando (per Nintendo Switch o dispositivi mobile), potrete accedere solo a delle specifiche funzionalità del servizio. Nell'immagine riportata in calce potete vedere tutte le funzioni di Pokemon Home disponibili su Nintendo Switch e dispositivi mobile.