Pokémon Home: nuove informazioni su account Nintendo e scatole gratis

Pokémon Home è il nuovo servizio relativo alle celebri creaturine, che punta a riunirle tutte sotto un unico tetto e che sarà disponibile a breve su Nintendo Switch e sui dispositivi mobile compatibili. Ma mentre vi abbiamo già offerto una panoramica dei servizi di Pokémon Home, ci sono ancora tante funzioni che non conosciamo.

Per fortuna, la pagina delle FAQ giapponesi ci viene in soccorso, e chiarisce alcune cose che è bene conoscere per capire se si vuole davvero usufruire del servizio o meno.

Innanzitutto si parla dell'account Nintendo. Non c'è bisogno di averne uno per utilizzare Pokémon Home, ma è comunque consigliato averlo, perché alcune funzioni come condividere i dati di Switch, trasferire dati tra due telefoni, o spostare Pokémon tramite banca utilizzando un Nintendo Network ID, sono disponibili solo per chi possiede un account.

Inoltre, chi non ha intenzione di pagare una sottoscrizione Premium, riceverà comunque una scatola gratis con la quale trasferire Pokémon (così come i Regali Misteriosi) tra Let's Go e Spada e Scudo. Per ottenere più di una scatola, bisogna pagare invece, ed anche per spostare i Pokémon delle casse Premium in quelle gratuite, bisognerà avere una sottoscrizione attiva.

