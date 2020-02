Pokémon Home: scoperto un grave bug su iOS, arrivano i vecchi leggendari in Spada/Scudo

Non è trascorso molto tempo dal lancio di Pokémon Home, la particolare applicazione Nintendo grazie alla quale sono stati drasticamente semplificati gli scambi di mostriciattoli tascabili tra i vari utenti. Sembra però che non tutto stia andando per il meglio e, ad accompagnare l'arrivo di nuovi contenuti, ci sono anche i primi problemi.

Il primo di questi riguarda la sicurezza della versione iOS dell'applicazione, la quale soffre di un grave bug che impedisce agli utenti di accedere al proprio account con la password salvata attraverso il sistema interno di gestione delle password. L'unico modo per aggirare questa problematica è al momento quello di inserire manualmente la propria parola d'ordine per effettuare il login, in attesa che Nintendo ed Apple trovino una soluzione definitiva. Un altro problema di cui si sta parlando di recente è invece legato alle limitazioni dell'applicazione, che sembra supportare gli scambi esclusivamente tra giocatori fisicamente vicini. L'app effettua infatti un controllo tramite GPS della posizione dei due utenti che stanno per effettuare lo scambio e, a meno che non siano nella stessa stanza, il sistema impedirà ad entrambi di procedere alla transazione.

Fortunatamente ci sono anche delle notizie positive e, per la gioia dei possessori di Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch, sono ora disponibili moltissimi leggendari e misteriosi appartenenti alle passate generazioni. Ciò significa che tramite Pokémon Home si possono ora utilizzare nel gioco le seguenti creature:

Bulbasaur (e relative evoluzioni)

Squirtle (e relative evoluzioni)

Charmander (e relative evoluzioni)

Litten

Popplio

Rowlet

Mew

Celebi

Jirachi

Keldeo

Marshadow

Zeraora

Meltan

Mewtwo

Cobalion

Terrakion

Virizion

Reshiram

Zekrom

Kyurem

Cosmog

Cosmoem

Solgaleo

Lunala

Necrozma

In attesa di scoprire quali altre novità siano in arrivo per l'app, vi ricordiamo che Pokémon Home è disponible gratuitamente su iOS, Android e Switch.