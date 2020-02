Pokémon Home è un successo: raggiunto il milione di download

A soli pochi giorni dal debutto, la nuova applicazione Pokémon Home sta già spopolando tra gli appassionati di mostriciattoli tascabili e ha già raggiunto e superato il traguardo del milione di download.

Sono infatti stati in moltissimi a scaricare l'app che permette di scambiare Pokémon tramite il supporto del proprio smartphone seppur con qualche limitazione. Secondo alcune indiscrezioni il numero di download raggiunto al momento sarebbe addirittura di 1,3 milioni e più di un terzo di questi utenti risiede in territorio statunitense. Molto bene anche i guadagni dell'applicazione, la quale dovrebbe aver fruttato a Nintendo quasi due milioni di dollari, cifra non trascurabile se consideriamo quanto poco tempo sia trascorso dal debutto di Pokémon Home. Secondo le previsioni, inoltre, con l'arrivo del Pass Espansioni di Pokémon Spada e Scudo si registrerà un ulteriore incremento di guadagni e download per l'app, che è destinata a crescere sempre di più.

