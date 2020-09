Pokemon Home: il trasferimento da Pokemon GO arriverà a fine anno

A margine del Direct sulla nuova espansione di Spada e Scudo è finalmente giunta la conferma dell'arrivo, entro fine anno, del sistema che consentirà agli appassionati di trasferire le proprie creature da Pokemon GO a Pokemon Home.

Lo schema mostrato nel corso dell'ultimo evento di The Pokémon Company e Nintendo descrive il sistema in questione come uno strumento che darà modo ai fan di effettuare la migrazione del proprio database di creature da Pokemon GO a Pokemon Home.

Tale sistema, però, avverrà con un'integrazione "unidirezionale": non sarà quindi possibile compiere il passaggio inverso e trasferire le creature da Home a GO. Un'altra limitazione sarà rappresentata dall'obbligo della presenza di queste creature nel Pokédex della regione di Galar: in compenso, il meccanismo elaborato dagli autori giapponesi farà sì che gli utenti di Pokemon Home possano rimpolpare il proprio catalogo digitale con tantissimi Pokemon cromatici e rari.

Una volta effettuato il trasferimento, sarà possibile aprire un Pacco Misterioso in Pokemon GO che permetterà agli appassionati di catturare Meltan. Sempre dopo aver concluso il processo di trasferimento, su Pokemon Home sarà possibile ottenere in regalo per il proprio Allenatore un Melmetal in grado di sfruttare la funzione Gigantamax.