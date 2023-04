Pokémon Horizons accoglie un nuovo Pokémon! Che possa arrivare su Scarlatto e Violetto?

Il mondo Pokémon ha di recente subito una brutta battuta d'arresto nel mondo anime, in seguito all'addio ad Ash Ketchum nella serie animata dei Pokémon. La notizia ha sconvolto i fan di vecchia data del brand e delle produzioni televisivo-cinematografiche, che si sono ritrovati a dare un ultimo saluto ad un personaggio importantissimo.

Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere: Liko e Roy saranno i prossimi protagonisti delle tante nuove avventure che seguiranno nel mondo Pokémon, come intravisto a seguito dell'annuncio di Pokémon Horizons e delle prime immagini dell'episodio pilota della nuova serie. Proprio a tal proposito, però, sopraggiungono importanti notizie che potrebbero riguardare anche il mondo videoludico di Pokémon e, in particolare, i capitoli di nona generazione Scarlatto e Violetto.

Il tutto nasce da quanto visto durante i primi episodi della nuova serie, i quali sono stati trasmessi in Giappone. Stando a quanto riportato in via ufficiale da portali del calibro di serebii.net e non solo, sappiamo che "Durante i primi episodi dell'anime Pokémon Horizons in Giappone, è stato presentato un nuovo Pokémon". Come sottolineato dallo stesso sito, almeno per adesso, "non abbiamo alcun dettaglio su questo Pokémon, inclusi nome, artwork, o altro".

La notizia ha capitalizzato l'attenzione dei fan orientali del brand. Tuttavia, non è da escludere che il nuovo Pokémon possa arrivare su Scarlatto e Violetto, anche se per adesso non vi sono informazioni ufficiali riportate da Game Freak o The Pokémon Company. Servirà attendere l'arrivo delle prossime settimane o dei prossimi mesi per conoscere la verità, nella speranza che questo nuovo simpatico mostriciattolo tascabile possa entrare a far parte del team di tutti i Pokéallenatori grazie gli eventi tematici presenti nei capitoli di nona generazione o con Pokémon Scarlatto e Violetto il Tesoro dell'area Zero, il DLC diviso in due parti.