Pokémon inarrestabili con 35 milioni di giochi venduti nell'ultimo anno

Con le oltre 12 milioni di copie vendute per Leggende Pokémon: Arceus, è tempo di un nuovo traguardo per la colossale serie di avventure videoludiche dedicate ai Pocket Monster.

In occasione della presentazione degli ultimi dati finanziari, Nintendo ha infatti confermato che nel periodo intercorso tra il 1 aprile 2021 e il 31 marzo 2022 sono state vendute 35 milioni di unità di videogiochi a tema Pokémon. Oltre al già citato Leggende Pokémon: Arceus, il merito è da attribuire alle ottime performance messe a segno dai remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Il colosso di Kyoto ha infatti confermato la vendita di ben 14,65 milioni di copie per Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, dal lancio di novembre 2021 alla fine di marzo 2022.



Importante anche il contributo dei precedenti giochi della saga, senza i quali non si sarebbe raggiunto il traguardo di 35 milioni di copie. Di seguito i dettagli relativi alle vendite realizzate nel corso dell'anno fiscale 2021-2022:

Pokémon Spada e Pokémon Scudo : 3,18 milioni di copie vendute;

: 3,18 milioni di copie vendute; Pokémon Let's Go, Pikachu! e Pokémon Let's Go, Eevee !: 1,25 milioni di copie vendute;

!: 1,25 milioni di copie vendute; New Pokémon Snap: 2,40 milioni di copie;

Una pesante eredità che sarà presto raccolta dall' open world di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto