I Pokémon invadono Fortnite in questo leak della modalità Creativa 2.0

Nel corso delle ultime settimane stanno aumentando in maniera esponenziale i leak a tema Creativa 2.0 di Fortnite Capitolo 3, che secondo alcune fonti dovrebbe fare il suo arrivo nel battle royale gratis durante la prossima stagione. Una delle immagini trafugate mostra i Pokémon sull'isola del gioco.

No, non è come state pensando, poiché il leak in questione non sembra suggerire l'arrivo di una collaborazione tra i due brand di successo. L'immagine, che mostra Lapras e Gyrados nella mappa del free to play, dovrebbe semplicemente sottolineare le potenzialità del nuovo editor di Fortnite, il quale permette agli sviluppatori di utilizzare i tool dell'Unreal Engine 5 per dare vita a contenuti inediti e inserire al loro interno anche modelli creati ad hoc.

Non si tratta della prima volta in cui accade qualcosa di simile di recente, poiché i dataminer hanno già pubblicato le immagini che svelano l'interfaccia dell'editor per PC e alcuni manuali che gli sviluppatori del gioco metteranno a disposizione di tutti i creativi che vorranno cimentarsi con questi strumenti avanzati. Insomma, presto potremmo vederne delle belle.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come ottenere deltaplano, zaino e piccone gratis con le sfide di Fortnite L'Incubo, disponibili ancora per qualche giorno.