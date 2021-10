Pokémon: Katy Perry, Post Malone e J Balvin diventano delle carte del GCC

Per festeggiare il lancio di Pokémon 25: The Album, Katy Perry, Post Malone e J Balvin - i tre artisti protagonisti delle celebrazioni per il 25° anniversario dei mostriciattoli - sono diventati i protagonisti di un trio di carte del Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon, sulle quali campeggiano in un'inedita versione anime.

Tutte e tre le carte sono di tipologia Basic, possiedono 180 Hit Point e presentano dei codici numerici nell'angolo inferiore sinistro che rappresentano le date di nascita dei tre artisti: 25 ottobre per Katy Parry, 4 luglio per Post Malone e 7 maggio per J Balvin. Nessuna delle tre carte, purtroppo, sembra essere destinata alla stampa e alla commercializzazione: Kotaku ha provato a contattare The Pokémon Company in cerca di informazioni, ma per il momento non sono altro che tre riuscite immagini promozionali, che potete visionare anche voi in calce a questa notizia.

Pokémon 25: The Album, che può essere trovato sulle principali piattaforme di streaming (Spotify incluso), è il culmine di una partnership lunga un anno tra The Pokémon Company e Universal Music per la celebrazione del 25° anniversario dei Pokémon. Lo scorso febbraio Post Malone ha tenuto un concerto virtuale, mentre a maggio Katy Perry ha lanciato il singolo Electric con protagonista Pikachu. La scorsa settimana è invece arrivata Ten Cuidado, canzone di J Balvin che ha già superato le 2 milioni di visualizzazioni su YouTube.