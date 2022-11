Quali sono i Pokemon Leggendari più forti in assoluto?

L'universo di Pokémon è colmo di mostri da catturare, al centro della narrazione nelle avventure targate Game Freak. Tra questi i Pokémon Leggendari (ecco quanti sono in tutto i Pokémon Leggendari) hanno da sempre destato particolare fascino e oggi, tra tutte le otto generazioni, se ne possono contare parecchi. Quali sono i più forti?

Considerando la loro efficacia in gioco, e quindi non tenendo in conto il loro reale potenziale in termini narrativi e di lore, lo scettro di mostro più potente va ad Arceus, la creatura che più di tutte si avvicina al concetto di Divinità assoluta nell'universo. Arceus non ha reali debolezze e le sue statistiche si fermano su 720 al livello base per tutte e 6 le categorie, oltre al grande vantaggio di mutare il proprio tipo in base alle lastre assegnategli.

In seconda posizione troviamo Zamazenta: il mostro canino simbolo di Pokémon Scudo è infatti un alleato davvero utile in battaglia, con una base di statistiche a 670 potenziabile fino a 720. Grazie allo Scudo Rovinato, inoltre, il Pokémon Leggendario ottiene un bonus alle difese fisiche e speciali, pur con un lieve malus alla velocità d'attacco.

La sua controparte di Pokémon Spada, Zacian, non è così forte, ma merita comunque un posto sul gradino più basso del podio. Anche lui può arrivare a 720 di statistiche grazie alla Spada Rovinata, che conferisce un bonus all'attacco fisico di 50 punti e toccando così 170 in totale. La velocità, allo stesso modo, riceve un potenziamento che la porta a 148.

Le avventure dei mostri tascabili, ovviamente, continuano. Se siete interessati ai nuovi giochi della nona generazione e volete scoprirne di più, ecco come si chiamano i Leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto.