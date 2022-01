Quali Pokémon Leggendari ci sono in Leggende Pokémon Arceus?

Come da tradizione, in ogni gioco Pokémon non possono mancare Pokémon Leggendari presenti in gran quantità, da catturare nei momenti chiave della storia oppure esplorando a fondo alcune location chiave della mappa di gioco. Leggende Pokémon Arceus non sarà da meno, offrendo diverse creature di questo tipo.

Leggende Pokemon Arceus: Pokemon Leggendari

Uxie

Mesprit

Azelf

Heatran

Regigigas

Cresselia

Thundurus

Tornadus

Landorus

Enamorus (Nuovo Pokémon)

Dialga

Palkia

Giratina

Arceus

Phione

Manaphy

Shaymin

Darkrai

Oltre all'essere divino che dà il nome al gioco stesso, sono in totale 18 le creature leggendarie presenti nella nuova avventura disponibile dal 28 gennaio 2022 su. La larga maggioranza di questi è ripresa direttamente dae relativi remake, ma non ne manca uno completamente inedito pensato per l'occasione. Ecco la lista completa:

In aggiunta, alcuni Pokémon Leggendari avranno inoltre forme alternative: si tratta di Dialga, Palkia, Tornadus, Thundurus, Landorus, Enamorus, Shaymin e Giratina. Gli allenatori di Pokémon da sempre desiderosi di completare al 100% il proprio Pokédex avranno quindi un gran lavoro da fare per scoprire come ottenere e dove si nasconde ciascuno di questi mitici mostri tascabili. La regione di Hisui si prospetta molto ampia e ricca di sorprese e segreti, pertanto la ricerca promette di rivelarsi impegnativa ma stimolante.

