Pokémon: il leggendario Xerneas in un cosplay umanizzato e al femminile

Ogni generazione di Pokémon ha i suoi leggendari. Queste creature uniche, che molto spesso hanno un impatto importantissimo sulla storia dei videogiochi e sulla creazione del mondo e di chi lo abita, sono uno dei punti focali della serie, oltre che gli obiettivi di ogni allenatore che vuole arrivare fino alla fine del racconto creato da Game Freak.

In attesa di vedere in azione con console alla mano i leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto, torniamo un poco indietro nel tempo, a diverse generazioni fa. Prima della nuova regione di Paldea, prima di Galar e Alola, i giocatori potevano immergersi nelle terre di Kalos, un territorio che ricorda molto la Francia. Verso il finale dell'avventura, a seconda dell'edizione scelta tra Pokémon X e Y, si potevano incontrare o Xerneas o Yveltal.

Il primo è un cervo con ampissime corna che si dipanano lateralmente, ma non c'è traccia del suo corpo nella realizzazione di Timber. La cosplayer ha infatti deciso di creare un cosplay di Xerneas antropomorfo al femminile, come si può vedere dallo scatto in basso. I dettagli e i colori - col blu e bianco ma soprattutto l'arcobaleno di tonalità tra le corna - sono gli stessi del pokémon, che però è stato rivisto nel resto della struttura grazie a un'armatura e alcuni segni.

È meglio Xerneas oppure i nuovi Koraldon e Miraidon?